На международном фестивале документального кино в Кургане покажут 14 фильмов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино «RТ. Док: Время наших героев» пройдет в Кургане с 15 по 17 октября, в программе — 14 фильмов. Откроет фестиваль премьера кинокартины Яны Бех «Родина/ Мать», сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Впервые фестиваль откроет работа победителя питчинга фестиваля “RТ. Док: Время наших героев”. где свои идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех — совместно с RT Яна сняла кино “Родина/Мать” о кинологе саперной группы ДНР Екатерине. Всего в зрительской программе 14 фильмов о Донбассе известных авторов и режиссеров, среди них три премьеры», — рассказали там.
Гости фестиваля также увидят премьеру ленты информационного агентства «Регнум» «Товарищи, заводчане» о работе заводов Донецкой и Луганской народных республик. Также на фестивале покажут премьеру военного документалиста Клима Поплавского об эвакуационной группе штурмовых медиков «300/200: как парни братьев домой возвращали».
В деловой части программы фестиваля запланированы встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями. Состоится панельная дискуссия «Связь времен», на которой участники проведут параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.
В центре каждого фильма фестиваля — человеческая судьба. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова и по инициативе полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.