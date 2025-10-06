На международном фестивале документального кино в Кургане покажут 14 фильмов

«Впервые фестиваль откроет работа победителя питчинга фестиваля “RТ. Док: Время наших героев”. где свои идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех — совместно с RT Яна сняла кино “Родина/Мать” о кинологе саперной группы ДНР Екатерине. Всего в зрительской программе 14 фильмов о Донбассе известных авторов и режиссеров, среди них три премьеры», — рассказали там.