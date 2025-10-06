Ричмонд
Шарлиз Терон раскритиковали за неуважительное отношение к Джонни Деппу

Актриса Шарлиз Терон не стала общаться с Джонни Деппом на показе Dior
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Шарлиз Терон раскритиковали за неуважительное отношение к коллеге Джонни Деппу. Видео и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

1 октября знаменитость стала гостьей показа бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. На мероприятии также присутствовал Джонни Депп. В соцсетях появилось видео, в котором актриса игнорирует коллегу. В ролике она поздоровалась с главным исполнительным директором компании LVMH Бернаром Арно и женой президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит, но не подошла к Джонни Деппу, который стоял рядом.

Читатели Daily Mail осудили знаменитость.

«Какая же она противная женщина. В интервью всегда выглядит какой-то странной и неестественной», «Типичная Шарлиз Терон! Она грубиянка, и всегда такой была», «Она странная, а Джонни просто потрясающий», «Публичное презрение не поможет вам обрести друзей и покажет, насколько вы несерьезны», «Это показывает, что у нее нет манер», — писали в комментариях.

Для светского мероприятия актриса выбрала черную кожаную куртку, зеленые шорты, капроновые колготки и лоферы. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Образ Терон завершил красный клатч. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественных тонах.

Ранее у Шарлиз Терон угнали машину прямо с территории особняка.