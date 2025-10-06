Умерла звезда «Анатомии страсти» и «Теории большого взрыва» Кимберли Грегори

Скончалась звезда «Анатомии страсти» и «Теории большого взрыва» Кимберли Грегори, ей было 52 года, пишет Daily Mirror со ссылкой на ее бывшего супруга Честера Грегори.
«Кимберли Грегори, ты была воплощением гениальности. Женщина, чей разум освещал каждую комнату, чье присутствие несло в себе одновременно огонь и благодать. Ты преподала нам уроки мужества, артистизма и стойкости», — написал мужчина в социальных сетях.
Он добавил, что Кимберли для него больше, чем просто бывшая жена, она — друг.
Автор материала подчеркивает, что новость о смерти актрисы потрясла Голливуд, многие звезды поделились воспоминаниями, связанными с Грегори.
«Вчера мы потеряли одну из лучших одна из лучших, с кем я когда-либо работал. Кимберли Хеберт Грегори», — написал звезда «Белого лотоса» Уолтон Гоггинс.
Причина смерти актрисы не называется.
Грегори родилась 7 декабря 1972 года в Хьюстоне, штат Техас, она начала свою актерскую карьеру в родном городе, окончив Высшую школу исполнительских и визуальных искусств.
Актриса сыграла в сериалах «Анатомия страсти», «Теория большого взрыва», «Лучше звоните Солу», «Бруклин 9-9» и «Сплетница».