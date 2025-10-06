Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла звезда «Анатомии страсти» и «Теории большого взрыва» Кимберли Грегори

Актрисе было 52 года
Кимберли Грегори
Кимберли ГрегориИсточник: Legion-Media.ru

Скончалась звезда «Анатомии страсти» и «Теории большого взрыва» Кимберли Грегори, ей было 52 года, пишет Daily Mirror со ссылкой на ее бывшего супруга Честера Грегори.

«Кимберли Грегори, ты была воплощением гениальности. Женщина, чей разум освещал каждую комнату, чье присутствие несло в себе одновременно огонь и благодать. Ты преподала нам уроки мужества, артистизма и стойкости», — написал мужчина в социальных сетях.

Он добавил, что Кимберли для него больше, чем просто бывшая жена, она — друг.

Автор материала подчеркивает, что новость о смерти актрисы потрясла Голливуд, многие звезды поделились воспоминаниями, связанными с Грегори.

«Вчера мы потеряли одну из лучших одна из лучших, с кем я когда-либо работал. Кимберли Хеберт Грегори», — написал звезда «Белого лотоса» Уолтон Гоггинс.

Причина смерти актрисы не называется.

Грегори родилась 7 декабря 1972 года в Хьюстоне, штат Техас, она начала свою актерскую карьеру в родном городе, окончив Высшую школу исполнительских и визуальных искусств.

Актриса сыграла в сериалах «Анатомия страсти», «Теория большого взрыва», «Лучше звоните Солу», «Бруклин 9-9» и «Сплетница».