У Михаила Пореченкова обнаружили долг перед налоговой более 600 тыс. рублей

Открытые источники свидетельствуют, что за 2024 год ресторан принес владельцам доход в 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль заведения составила 25,3 миллиона рублей. В предыдущем году при заработке в 55 миллионов рублей чистая прибыль была меньше — 14 миллионов рублей.