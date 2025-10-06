Глафира Тарханова призналась, что спасает жизнь своему отцу

«У меня не совсем здоров папа (уже давно), но сейчас пришло время его спасать. Это непросто, не все понятно, но я уже сделала ремонт, чтобы перевести папу в более комфортные условия. На это требуется много затрат финансовых и моральных. В какой-то момент, я думаю, это актуально для всех, рано или поздно мы с нашими родителями меняемся местами! Им нужна поддержка и опора. Очень хочу, чтобы все, мною задуманное, получилось. Предстоит путь реабилитации и восстановления. Иногда общение с родными дается тяжелее, чем с чужими. Но мы становимся по-настоящему взрослыми, когда берем ответственность за наших старших близких и родных», — поделилась знаменитость.