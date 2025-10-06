Глафира Тарханова призналась, что спасает жизнь своему отцу

Актриса Глафира Тарханова рассказала подписчикам в Telegram-канале, что спасает жизнь своему отцу. По словам звезды, она успела сделать ремонт в квартире родителя, чтобы создать более комфортные условия для его реабилитации. Артистка призналась, что приняла осознанное взрослое решение взять ответственность за своего близкого человека.
«У меня не совсем здоров папа (уже давно), но сейчас пришло время его спасать. Это непросто, не все понятно, но я уже сделала ремонт, чтобы перевести папу в более комфортные условия. На это требуется много затрат финансовых и моральных. В какой-то момент, я думаю, это актуально для всех, рано или поздно мы с нашими родителями меняемся местами! Им нужна поддержка и опора. Очень хочу, чтобы все, мною задуманное, получилось. Предстоит путь реабилитации и восстановления. Иногда общение с родными дается тяжелее, чем с чужими. Но мы становимся по-настоящему взрослыми, когда берем ответственность за наших старших близких и родных», — поделилась знаменитость.
У знаменитости пятеро детей. Младшему ребенку в июне исполнился год. Актриса недавно назвала себя неуверенной женщиной из-за лишнего веса. Тарханова призналась в соцсетях, что набрала 25 килограммов после рождения дочери и еще не пришла в форму. По словам звезды, ее периодически критикуют за изменившуюся фигуру. Она пока не может активно заниматься спортом или соблюдать строгую диету, чтобы похудеть. Но артистка делает коррекцию фигуры с помощью разных аппаратных процедур.
Звезда замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь.
