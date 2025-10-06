Кейт Уинслет рассказала, как отметит свое 50-летие

Кейт Уинслет, которая прославилась благодаря своей роли в культовом фильме «Титаник», 5 октября исполнилось 50 лет. Этот значимый момент в жизни она решила отпраздновать максимально скромно.
Кейт рассказала, что всегда предпочитала спокойствие и уют шумным торжествам и светским раутам. Актриса призналась, что не любит сюрпризы и громкие празднования. Именно поэтому она решила отметить свой юбилей в максимально комфортной и непринужденной обстановке.
Кейт хочет насладиться тихим семейным ужином в кругу близких друзей, без лишнего внимания со стороны прессы и суеты. Такой подход полностью соответствует ее характеру — актриса всегда была известна своей скромностью и стремлением к простоте.
Ранее стало известно, что Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера рождественского фильма.