Кейт Уинслет рассказала, как отметит свое 50-летие

Актриса хочет устроить скромное торжество
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Кейт Уинслет, которая прославилась благодаря своей роли в культовом фильме «Титаник», 5 октября исполнилось 50 лет. Этот значимый момент в жизни она решила отпраздновать максимально скромно.

Кейт рассказала, что всегда предпочитала спокойствие и уют шумным торжествам и светским раутам. Актриса призналась, что не любит сюрпризы и громкие празднования. Именно поэтому она решила отметить свой юбилей в максимально комфортной и непринужденной обстановке.

Кейт хочет насладиться тихим семейным ужином в кругу близких друзей, без лишнего внимания со стороны прессы и суеты. Такой подход полностью соответствует ее характеру — актриса всегда была известна своей скромностью и стремлением к простоте.

Ранее стало известно, что Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера рождественского фильма.