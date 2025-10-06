Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему Риз Уизерспун откладывает помолвку с возлюбленным

Источник сообщил, что Уизерспун пока не торопится с серьезными решениями

Риз Уизерспун приняла решение отложить помолвку со своим бойфрендом Оливером Хаарманом. Этот шаг стал следствием ее личных переживаний и переосмысления опыта, полученного в предыдущих браках.

Риз Уизерспун и Оливер Хаарманн
Риз Уизерспун и Оливер ХаарманнИсточник: Legion-Media.ru

Несмотря на то, что актриса чувствует себя счастливой в отношениях с Хаарманом, она ставит на первое место заботу о своем эмоциональном благополучии и благополучии своих детей. Риз уделяет особое внимание материнству. Она стремится создать безопасную и стабильную среду для своей дочери Авы, сыновей Дика и Теннесси.

«Главное, что нужно знать о Риз — для нее материнство важнее всего остального, даже больше, чем личная жизнь. У нее еще есть маленький сын, и старшие дети только начинают взрослеть, они постоянно дома. Это занимает много ее времени, и Оливер к этому привык», — сообщил источник.

Источники, близкие к паре, сообщают, что влюбленные проводят много времени вместе и наслаждаются каждым моментом. «Риз и Оливер счастливы вместе, им нравятся романтические выезды. Однако они пока не торопятся с серьезными решениями и надеются на прекрасное будущее вдвоем», — добавил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон была шокирована, когда узнала настоящее имя Риз Уизерспун.