Стало известно, почему Риз Уизерспун откладывает помолвку с возлюбленным

Риз Уизерспун приняла решение отложить помолвку со своим бойфрендом Оливером Хаарманом. Этот шаг стал следствием ее личных переживаний и переосмысления опыта, полученного в предыдущих браках.
Несмотря на то, что актриса чувствует себя счастливой в отношениях с Хаарманом, она ставит на первое место заботу о своем эмоциональном благополучии и благополучии своих детей. Риз уделяет особое внимание материнству. Она стремится создать безопасную и стабильную среду для своей дочери Авы, сыновей Дика и Теннесси.
«Главное, что нужно знать о Риз — для нее материнство важнее всего остального, даже больше, чем личная жизнь. У нее еще есть маленький сын, и старшие дети только начинают взрослеть, они постоянно дома. Это занимает много ее времени, и Оливер к этому привык», — сообщил источник.
Источники, близкие к паре, сообщают, что влюбленные проводят много времени вместе и наслаждаются каждым моментом. «Риз и Оливер счастливы вместе, им нравятся романтические выезды. Однако они пока не торопятся с серьезными решениями и надеются на прекрасное будущее вдвоем», — добавил инсайдер.
