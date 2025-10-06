Ричмонд
Кирстен Данст готова вернуться к роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке 4»

Актриса отметила, что с удовольствием вернулась бы к работе с Тоби Магуайром
Кирстен Данст
Кирстен ДанстИсточник: Legion-Media.ru

Кирстен Данст, которая завоевала любовь зрителей благодаря своей роли Мэри Джейн Уотсон в знаменитой трилогии «Человек-паук» под руководством режиссера Сэма Рэйми, вновь выразила желание вернуться к знаковому персонажу.

В недавнем интервью в рамках шоу The Supes Show актриса отметила, что хотела бы воплотить на экране образ Мэри Джейн. Особенно ее заинтересовала идея сюжета, где Питер Паркер и Мэри Джейн становятся родителями.

Актриса подчеркнула, что с удовольствием вернулась бы к работе с Тоби Магуайром, который исполнил роль Питера Паркера в предыдущих фильмах. По ее мнению, такой поворот мог бы стать интересным и свежим взглядом на уже полюбившуюся зрителям историю.

«Это было бы круто, правда? Я не знаю, понравится ли это фанатам. Мне кажется, что это был бы интересный фильм, верно?» — поделилась знаменитость.

