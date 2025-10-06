Ричмонд
Актер из «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге

Актер «Папиных дочек» Михаил Казаков подал иск на алименты к экс-супруге
Михаил Казаков с супругой Еленой, 2012 год
Михаил Казаков с супругой Еленой, 2012 годИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», сообщил РИА Новости, что подал иск на алименты к бывшей супруге Елене Казаковой.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актер 8 сентября был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей. Вместе с тем общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.

«Я уже подал иск, но не в мировой, а районный суд», — сказал РИА Новости Казаков.

Казаков ранее сообщил РИА Новости, что появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. При этом суд в этом году постановил, что сын Казакова должен проживать с отцом. Также ранее РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые есть в распоряжении агентства, сообщало, что судом было установлено, что с Казаковой проживает несовершеннолетняя дочь, «на содержание которой с актера взысканы алименты в судебном порядке».

Также в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, указано, что 9 сентября суд вынес приказ о взыскании с бывшей супруги Казакова ежемесячных алиментов на содержание их общего сына, проживающего с отцом, однако позднее данное решение было отменено.

Иск был подал в Заволжский районный суд 3 октября, его копия есть в распоряжении РИА Новости.