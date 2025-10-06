Военный триллер «Август» лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

Второе место кинопроката по-прежнему занимает кинокартина французского режиссера Люка Бессона «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025), собрав 114 млн рублей. Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/ Мина).