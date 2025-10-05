В Москве открыли Фестиваль индийского кино

«Мы всегда говорим, насколько культурные связи между нашими странами важны. Мы — две цивилизации, две традиционные культуры, которые десятилетиями сотрудничали друг с другом. И наше сотрудничество в киноиндустрии очень важно, — обратился к присутствующим посол Индии в РФ Винай Кумар. — И, что очень интересно, несмотря на конкуренцию в развлекательной индустрии, мы все равно сотрудничаем».