В Москве открыли Фестиваль индийского кино

Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Москино Космос»
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Второй Фестиваль индийского кино открылся в российской столице. Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Москино Космос», передает корреспондент ТАСС.

«Мы всегда говорим, насколько культурные связи между нашими странами важны. Мы — две цивилизации, две традиционные культуры, которые десятилетиями сотрудничали друг с другом. И наше сотрудничество в киноиндустрии очень важно, — обратился к присутствующим посол Индии в РФ Винай Кумар. — И, что очень интересно, несмотря на конкуренцию в развлекательной индустрии, мы все равно сотрудничаем».

«Особенностью сегодняшнего масштабного кинофестиваля является то, что в зале присутствует делегация из нескольких десятков представителей индийской стороны. Наши зрители давно испытывают искренний интерес к индийскому кинематографу, и, конечно, это отражается на нашей киноиндустрии», — отметила в свою очередь генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова.

Столичная программа кинофестиваля подразумевает кинопоказы и творческие встречи с делегацией из 16 ведущих актеров, режиссеров и продюсеров индийского кино. Мероприятие охватит и другие города России: 4 октября показы прошли в Санкт-Петербурге, 8 октября они пройдут в Казани, 13 октября — в Якутске, 15 октября — во Владивостоке.

Организатором мероприятия выступает посольство Индии в Москве при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.