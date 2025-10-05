Путин и Лукьянов перед началом «Валдая» процитировали фильм «Калина красная»

Фильм «Калина красная» вышел на экраны в 1974 году и практически сразу стал лидером проката. Он рассказывает о вышедшем на свободу воре-рецидивисте Егоре Прокудине по прозвищу Горе, который отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне меняет героя, и он решает навсегда порвать с прошлым, однако его бывшие друзья не оставляют его в покое. Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссером фильма. Это последняя киноработа Шукшина.