Путин и Лукьянов перед началом «Валдая» процитировали фильм «Калина красная»

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии «Валдая» Федор Лукьянов за кулисами заседания клуба обыграли обстановку фразами из фильма Василия Шукшина «Калина красная».
«Народ собран?» — поинтересовался глава государства перед началом мероприятия.
«К разврату готов, как говорится», — ответил модератор крылатой фразой из фильма.
«Дальше не буду продолжать, — обратился Путин к Лукьянову, но потом все же со смехом продолжил цитировать сцену из фильма. — Хотя помнишь, как там дальше? “А чего ж таких некрасивых-то набрал?”».
Путин каждый год выступает на пленарном заседании «Валдая», где высказывается по всей международной повестке. В этот раз мероприятие с участием президента продлилось почти четыре часа. Встреча проходила 2 октября в Сочи.
Фильм «Калина красная» вышел на экраны в 1974 году и практически сразу стал лидером проката. Он рассказывает о вышедшем на свободу воре-рецидивисте Егоре Прокудине по прозвищу Горе, который отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне меняет героя, и он решает навсегда порвать с прошлым, однако его бывшие друзья не оставляют его в покое. Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссером фильма. Это последняя киноработа Шукшина.