Безруков: уничижительное отношение к России вошло в моду на Западе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уничижительное отношение ко всему русскому стало модным на Западе. Такое мнение высказал ТАСС народный артист России Сергей Безруков.
«Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России, — уничтожать и поносить все русское», — сказал Безруков.
Он добавил, что такое отношение не может не задевать и не оскорблять русского человека, в особенности — того, кто предан Родине по-настоящему. «Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?», — продолжил народный артист.
В заключение Безруков заметил, что подобное настроение нашло отражение в творчестве поэта Сергея Есенина. «Если сейчас вас все это задевает, то вот, пожалуйста, вам та самая есенинская боль — все, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями», — констатировал он.