Эксперт Гасанбалаев: кинорибейт доказал свою эффективность

В Дальневосточном федеральном округе кинорибейты есть в Бурятии, Якутии, Приморье, отдельный ежегодный региональный грант есть на Чукотке. Речь о возмещении из региональных бюджетов части затрат съемочным компаниям на создание продукции — кино, анимационных фильмов и сериалов на территории субъекта РФ. Всего на Дальнем Востоке в киноиндустрии занято почти 4 тыс. человек (в РФ 46,2 тыс. человек), выручка в 2024 году составила 10,6 млрд рублей (в РФ — 180 млрд рублей).