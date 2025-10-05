Ричмонд
Эксперт Гасанбалаев: кинорибейт доказал свою эффективность

Этот инструмент нужно тиражировать, отметил исполнительный директор по социальному развитию КРВД
Кинотеатр
УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Кинорибейт стал эффективным инструментом в развитии киноиндустрии в регионах, его нужно тиражировать, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРВД) Гасан Гасанбалаев.

«Это, безусловно, эффективный инструмент компенсации расходов. Относительно небольшой — до 20%, но на Дальнем Востоке это основная часть логистических расходов, то есть кинорибейты могут компенсировать их для компаний, которые приезжают снимать кино в регионы. Это хороший инструмент, его нужно тиражировать», — сказал Гасанбалаев после пленарной сессии II Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России.

В Дальневосточном федеральном округе кинорибейты есть в Бурятии, Якутии, Приморье, отдельный ежегодный региональный грант есть на Чукотке. Речь о возмещении из региональных бюджетов части затрат съемочным компаниям на создание продукции — кино, анимационных фильмов и сериалов на территории субъекта РФ. Всего на Дальнем Востоке в киноиндустрии занято почти 4 тыс. человек (в РФ 46,2 тыс. человек), выручка в 2024 году составила 10,6 млрд рублей (в РФ — 180 млрд рублей).

Вторая торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России пройдет в Улан-Удэ 6 октября. Первая кинопремия состоялась в 2024 году в Москве.

Дальневосточная кинопремия является профессиональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Проект учрежден Минвостокразвития России, проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Республики Бурятия и Союза кинематографистов России.