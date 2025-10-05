Ричмонд
Звезда «Универа» опубликовала фото в блестящем бикини

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова показала фигуру в купальнике. Актриса опубликовала фото в соцсети.

42-летняя Наталья Рудова снялась на пляже во время отдыха в Дубае. Актриса позировала в сияющем зеленом лифе бикини и юбке в тон. Звезда «Универа» также надела черную кепку и цепочку с крестом. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

На днях Наталья Рудова опубликовала в личном блоге фото, где позировала в зеркале отеля в красном бельевом мини-платье с голой спиной. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж.

До этого Наталья Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.