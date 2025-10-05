Ричмонд
Джулия Фокс примерила прозрачное нижнее белье для рекламы

Актриса снялась в откровенном наряде

Американская актриса и модель Джулия Фокс в откровенном виде снялась в рекламе британского бренда Agent Provocateur. Соответствующая публикация появилась на странице марки в соцсети.

Джулия Фокс, фото: соцсети
Джулия Фокс, фото: соцсети

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста в рамках съемки примерила несколько комплектов нижнего белья. Так, на одном из кадров она предстала в прозрачном черном бюстгальтере и трусах с розовым декором, а также чулках с поясом в тон.

Кроме того, 35-летняя звезда надела белый кружевной комплект и черный вариант, полностью обнажающий ягодицы.

В сентябре Джулия Фокс без трусов пришла на вечеринку Vogue в ресторане.