27-летнего сына Уилла Смита высмеяли за нелепый наряд на модном показе

Джейден Смит появился на публике в эксцентричном образе
Джейден Смит
Джейден СмитИсточник: Legion-Media.ru

Образ американского рэпера и актера Джейдена Смита на показе бренда Christian Louboutin на Неделе моды описали в сети фразой «как мой пятилетний внук». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

27-летний сын актера Уилла Смита появился на шоу в монохромном красном наряде. Его костюм состоял из облегающего топа, широких брюк с заниженной талией, ботинок и наплечников в стиле защитной экипировки игроков в американский футбол.

Также артист надел бейсболку, повернув ее козырьком вбок, и перчатки без пальцев, дополнил образ цепями на шее и талии, нанес на лицо красную краску.

Читатели издания высказались о внешности Смита в комментариях.

«Это что, клоунское шоу?», «Хеллоуин наступил рано», «Выглядит просто нелепо», «Больше похоже на какой-то ритуал унижения», «Ему почти 30, а он все еще ведет себя и одевается как мой пятилетний внук», — отметили юзеры.