Безруков: сегодня необходимо говорить о преданных России людях

«Он любил Родину, любил по-настоящему, не напоказ — это была преданная любовь. И он ее никогда не предавал. Есенин, при том, что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную. Чувствовал то, что происходило в России, как личную боль», — сказал народный артист.