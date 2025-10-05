Ричмонд
Безруков: сегодня необходимо говорить о преданных России людях

Народный артист России считает, что одним из таких людей был поэт Сергей Есенин
Сергей Безруков на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба
Сергей Безруков на премьере фильма «Август», фото: пресс-служба

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Безруков считает, что сегодня следует говорить о тех людях, которые были преданы России, несмотря на трудные времена, считает актер.

«В наше время, мне кажется, очень важно говорить о тех людях, которые были преданы России, несмотря на самые сложные испытания, выпадавшие на долю нашей страны», — сказал он ТАСС.

По словам Безрукова, одним из таких людей был поэт Сергей Есенин.

«Он любил Родину, любил по-настоящему, не напоказ — это была преданная любовь. И он ее никогда не предавал. Есенин, при том, что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную. Чувствовал то, что происходило в России, как личную боль», — сказал народный артист.

Ранее в Большом Кремлевском дворце 130-летие со дня рождения Сергея Есенина отметили гала-концертом. Инициатором праздника выступил Безруков.