Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергею Безрукову вручили почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

Его вручил глава региона Павел Малков
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» актеру Сергею Безрукову. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«“Хулиган. Исповедь” в Константинове. Яркая и невероятно трогательная постановка Сергея Безрукова, проникнутая любовью и уважением к жизни и творчеству Сергея Есенина. После спектакля вручил Сергею Витальевичу почетный знак “За заслуги перед Рязанской областью”. Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка», — написал губернатор.