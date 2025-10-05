Сергею Безрукову вручили почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

«“Хулиган. Исповедь” в Константинове. Яркая и невероятно трогательная постановка Сергея Безрукова, проникнутая любовью и уважением к жизни и творчеству Сергея Есенина. После спектакля вручил Сергею Витальевичу почетный знак “За заслуги перед Рязанской областью”. Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка», — написал губернатор.