Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Казаков из «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

Общая сумма всех долгов артиста превышает 2,3 миллиона рублей
Михаил Казаков
Михаил КазаковИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов.

Артист попал в «черный список» в начале сентября, его задолженность составляет 224 тысячи рублей.

В целом у Казакова накопились долги более чем на 2,3 миллиона рублей, 1,8 миллиона из которых — по «кредитным платежам (кроме ипотеки)». При этом судебные приставы возобновили прекращавшееся исполнительное производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей.