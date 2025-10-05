Звезды и «Лермонтов»: как прошло открытие кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

Представить номинантов в конкурсе полнометражного кино на сцену вышел программный директор «Маяка» Стас Тыркин: «Мы делаем фестиваль в течение года, и то, что вы увидите за эти 5−6 дней, — лучшее, что было снято в российском кинематографе в 2025 году из того, что мы можем показать. Каждый год мы удивляемся и таланту каждого конкретного фильма и его авторов, и вообще наличию такого уровня кино, которое снимают сейчас в России. Это, по-моему, символ большой надежды».