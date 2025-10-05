Звезды и «Лермонтов»: как прошло открытие кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

На берегу Черного моря в Геленджике стартовал 3-й фестиваль актуального российского кино «Маяк», призванный привлечь внимание к авторскому кинематографу.
Среди тех, кто приехал увидеть новые киноработы дебютантов и уже знакомых отечественной индустрии авторов, — актеры Александр Робак, Евгений Романцов, Макар Хлебников, Владимир Мишуков, Мария Кошина, Анна Банщикова, режиссеры Павел Лунгин, Андрей Смирнов и другие.
«“Маяк” нам всем очень нужен, потому что здесь мы можем посмотреть и оценить наше авторское, интеллектуальное, неординарное, умное кино», — отметила ведущая церемонии Марианна Шульц, исполнительница главной роли в картине «Эра», показанной на первом фестивале «Маяк» в 2023 году.
Представить номинантов в конкурсе полнометражного кино на сцену вышел программный директор «Маяка» Стас Тыркин: «Мы делаем фестиваль в течение года, и то, что вы увидите за эти 5−6 дней, — лучшее, что было снято в российском кинематографе в 2025 году из того, что мы можем показать. Каждый год мы удивляемся и таланту каждого конкретного фильма и его авторов, и вообще наличию такого уровня кино, которое снимают сейчас в России. Это, по-моему, символ большой надежды».
Тыркин отметил, что интерес к кинофестивалю растет год от года, и поблагодарил всех собравшихся в зале, а также команду «Маяка», работающую под руководством Антона Малышева — продюсера кинофестиваля и исполнительного директора фонда «Кинопрайм».
Фильмы-участники программы фестиваля «Маяк 2025» и жюри
В этом году в конкурсе представлено десять полнометражных лент, шесть из которых сняты женщинами-режиссерами. В программе — основанное на реальной истории драмеди «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли, кинопортрет поколения 30-летних «Картины дружеских связей» с Александром Палем и Евгением Цыгановым, картины, рассуждающие о сложных отношениях матери и сына, — «Мой сын» с Юлией Снигирь и «Огненный мальчик» с Юлией Высоцкой, Анной Михалковой и Оксаной Акиньшиной.
Также в конкурс вошли драма Светланы Проскуриной «Над вечным покоем», якутские фильмы «Прозрачные земли» и «Присутствие», семейные драмы «Фейерверки днем» и «Хорошая жизнь», анимационный фильм двукратного номинанта на «Оскар» Константина Бронзита «На выброс».
Награды будут вручены в номинациях «Лучший дебют», «Лучшая работа оператора», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая работа режиссера» и «Лучший фильм».
Оценивать полнометражные фильмы в этом году будет жюри в составе кинооператора Эдуарда Гимпеля, актрисы Евгении Громовой, режиссера Натальи Кудряшовой, продюсера Сергея Мелькумова. Председатель жюри — режиссер и сценарист Бакур Бакурадзе.
В секции короткометражного кино соревноваться за звание лучшего будут восемь фильмов — «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Галлюцинат» Веты Гераськиной, «Животные» Родригу Рибейру, «Игра в прятки» Амета Савенко, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Не отрывай глаза» Анны Медниковой, «Складки» Катерины Скакун и «Тем летом я поступил» Александра Белова.
В жюри короткометражной программы — продюсер Сергей Корнихин («Верность», «Эпидемия», «Я худею»), режиссер Анна Кузнецова («Дыши», «Каникулы») и кинооператор Екатерина Смолина («Свет», «На этой земле»).
Фильм открытия – неканонический «Лермонтов»
Торжественная часть вечера завершилась показом картины «Лермонтов» Бакура Бакурадзе – драмы о последнем дне жизни великого русского поэта и писателя, убитого на дуэли его бывшим товарищем Николаем Мартыновым.
Комик Илья Озолин — неожиданно точное попадание в образ колкого, неудобного гения со скверным языком и сложным характером. Историю трагически нелепой судьбы Лермонтова Бакурадзе оборачивает в картину-ощущение, проникнутую неизбывной меланхолией. Статичные кадры, будто холсты, оживают в каждом мазке пасторальных кавказских пейзажей, запечатленных удивительной оптикой оператора Павла Фоминцева.
Над зелеными лугами, хлевом и возвышающимся утесом-великаном сгущаются грозовые тучи. Воздух пронизан влагой раннего июльского утра и предчувствием смерти — и в то же время парадоксальным теплом, надеждой, любовным предостережением против глупости, грозящей трагическим исходом.
В широком прокате «Лермонтов» появится 16 октября.
3-й фестиваль актуального российского кино «Маяк» продлится с 4 по 9 октября.