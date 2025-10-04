Джулия Робертс повторила свой культовый образ 35-летней давности

Джулия Робертс приняла участие в «Шоу со Стивеном Колбертом» в Нью-Йорке. Актриса удивила своих поклонников, выбрав наряд, который стал знаковым в ее карьере. Она повторила образ, в котором предстала на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 1990 году.
Джулия появилась в светло-серой шелковой рубашке и темном костюме, состоящим из приталенного блейзера и свободных брюк. Ярким акцентом стал темно-синий галстук, украшенный оригинальными брошками. Образ актрисы был завершен стильными черными очками и остроносыми лодочками.
В ходе интервью Робертс поделилась воспоминаниями о своем первом появлении на той самой церемонии «Золотой глобус». Тогда она выбрала для выхода в свет элегантный образ, состоящий из белой рубашки и серого костюма от дизайнера Джорджо Армани.
«Я сама сделала прическу, моя подруга накрасила меня… Тогда я даже не знала, что на “Золотой глобус” надевали такие роскошные платья, но мне казалось, что в этом наряде я выгляжу очень эффектно. Я не могла знать, что этот образ станет культовым со временем. Я просто подумала, что выгляжу потрясающе», — призналась актриса.