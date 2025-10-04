42-летняя звезда «Универа» снялась в кружевном мини-платье: «Ваша богиня»

Рудова признавалась, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Звезда говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки» и ради переживающих за ее будущее незнакомцев.