42-летняя звезда «Универа» снялась в кружевном мини-платье: «Ваша богиня»

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова, снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в соцсети.
42-летняя Рудова позировала в черном кружевном мини-платье и купальнике. Образ дополнили солнцезащитные очки и бейсболка. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
«Ваша богиня», — написала Рудова.
Рудова признавалась, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Звезда говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки» и ради переживающих за ее будущее незнакомцев.
Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.