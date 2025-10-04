Ричмонд
В Турции продлили прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В Турции на третью неделю продлили прокат «Пророка. История Александра Пушкина»

СТАМБУЛ, 4 окт — РИА Новости. Прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» продлен в Турции на третью неделю на фоне высокого интереса среди аудитории, сообщила РИА Новости руководитель отдела международной дистрибуции и копродукции компании Kunay Film Алина Арслантюрк.

По ее словам, на данный момент фильм в Турции посмотрели 9 тысяч 62 зрителя, а сборы уже превысили 2 миллиона турецких лир (почти 50 тысяч долларов США — ред.).

«Уже в первую неделю картина вошла в топ-10 бокс-офиса страны, заняв восьмое место — это большой успех для русскоязычного фильма и важный результат для нашей компании Kunay, которая с прошлого года системно развивает прокат российского кино в Турции. Проект вызвал интерес не только у русскоязычной аудитории, но и у турецких зрителей: их привлекла яркая визуальная сторона, смелая идея и сама история. Неожиданно даже русский дубляж не стал барьером для восприятия», — сообщила Арслантюрк.

По ее словам, особенно сильный отклик наблюдается среди турецких студентов и активной городской аудитории, поэтому в дальнейшем компания будет ориентироваться именно на них — «русскоязычная аудитория уже охвачена максимально».

«В период рекламной кампании и гала-премьеры охваты в соцсетях превысили 1 миллион человек. Сейчас мы усиливаем работу через специальные показы, открывая сеансы для школ с преподаванием русского языка, университетов, языковых курсов и культурных ассоциаций», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, проект не только стал значимым событием для русскоязычной диаспоры, но и начал формировать интерес к российскому кино среди турецкой аудитории, что является важным шагом в развитии культурного обмена.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» шокировал многих, но вызвал эмоции и позволил фигуре поэта вновь засиять, заявил ранее в интервью РИА Новости режиссер фильма Феликс Умаров. Умаров представил фильм в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ. Фильм демонстрировался с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов.