В Турции продлили прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

«Уже в первую неделю картина вошла в топ-10 бокс-офиса страны, заняв восьмое место — это большой успех для русскоязычного фильма и важный результат для нашей компании Kunay, которая с прошлого года системно развивает прокат российского кино в Турции. Проект вызвал интерес не только у русскоязычной аудитории, но и у турецких зрителей: их привлекла яркая визуальная сторона, смелая идея и сама история. Неожиданно даже русский дубляж не стал барьером для восприятия», — сообщила Арслантюрк.