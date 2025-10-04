На кинофестиваль Arctic open в Архангельске поступили заявки из 156 стран

«Мы получили и продолжаем получать огромное количество искренних слов поддержки, пожеланий удачи, с верой в будущее и надеждой на скорую встречу в кинозалах Архангельска и Архангельской области», — сказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова. Планируется, что киносмотр пройдет с 4 по 7 декабря 2025 года. В этом году он посвящен 500-летию освоения Северного морского пути. Фестиваль проводится с 2017 года.