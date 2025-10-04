Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На кинофестиваль Arctic open в Архангельске поступили заявки из 156 стран

Больше всего на конкурс заявлено короткометражных игровых картин
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. IX Международный кинофестиваль Arctic open в Архангельске завершил прием заявок. На него заявилось 2 543 фильма из 156 стран, сообщили ТАСС организаторы.

«Прием заявок завершен. За период с 20 июля на архангельский кинофестиваль поступило 2 543 фильма из 156 стран мира», — сказали организаторы.

По количеству поданных заявок лидируют Иран, Россия, Индия, Турция, Бразилия, Китай, Аргентина, США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Мексика.

Больше всего на конкурс заявлено короткометражных игровых картин — их 62,4%. Документальные фильмы составляют 18,9%, фильмы для детей и юношества — 9,6%, полнометражные игровые фильмы — 9,2%.

«Мы получили и продолжаем получать огромное количество искренних слов поддержки, пожеланий удачи, с верой в будущее и надеждой на скорую встречу в кинозалах Архангельска и Архангельской области», — сказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова. Планируется, что киносмотр пройдет с 4 по 7 декабря 2025 года. В этом году он посвящен 500-летию освоения Северного морского пути. Фестиваль проводится с 2017 года.