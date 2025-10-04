Звезда «Деффчонок» показала редкое фото без макияжа

Звезда сериалов «Деффчонки» и «Открытый брак», актриса Полина Максимова, показала редкое фото без макияжа. Снимками она поделилась в соцсети.
Полина Максимова позировала без макияжа и укладки, продемонстрировав естественную красоту. Селфи актриса сделала в домашнем интерьере.
Полина Максимова дебютировала в кино в 2008 году. Она сыграла в картине «Возьми меня с собой». В фильмографии артистки более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Чебурашка», «Оффлайн», «Открытый брак», «257 причин, чтобы жить», «Деффчонки», «След».
В августе 2023 года Максимова рассказала, что столкнулась с сильной аллергической реакцией после укуса пчелы. По словам артистки, насекомое ее ужалило в лоб во время съемок. На лбу образовался большой отек, который позже спустился на глаз, пошел на переносицу, а затем по всему лицу. Артистка отнеслась к инциденту с юмором и начала шутить о своей аллергической реакции.