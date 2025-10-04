Александр Петров впервые за долгое время пришел на премьеру с женой

Актер Александр Петров появился на публике с женой Викторией. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.
Петров с супругой посетили премьеру сериала «Камбэк». Для выхода, а публику Виктория Антонова выбрала черное бархатное мини-платье. Актер появился в белой рубашке и черных брюках.
Гостями также стали Леонид Ярмольник, Анастасия Красовская, Саша Сулим, Иван Добронравов, Дарья Клюкина, Лиза Варвара Аранова, Динара Курбанова, Катя Новикова и другие.
Пара официально зарегистрировала отношения 10 сентября 2023 года. Петров тогда удивил поклонников. С 2020 года актер состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской, и они не объявляли о расставании. Поэтому видео из ЗАГСа с другой девушкой, которое выложил в соцсетях артист, вызвало недоумение у его фанатов. Позже стало известно, что избранница звезды «Метода» Виктория Антонова (в девичестве. — Газета.Ru) работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК) и пара познакомилась случайно на улице.
Мать актера заявляла, что невестка — именно та девушка, о которой мечтал сын, и она довольна его выбором.