Уехавший из России актер Панин публично обратился к Максиму Галкину

Аналогичные сложности, отметил актер, создает выступление Андрея Данилко (он же — Верка Сердючка), который планирует концерты в Праге в те же даты, что и коллектив Панина. Звезда «Жмурок» пожаловался, что Данилко «подложил свинью» в Праге.