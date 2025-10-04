Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавший из России актер Панин публично обратился к Максиму Галкину

Актер Панин заявил, что его концерт на Кипре под угрозой срыва из-за Галкина
Алексей Панин
Алексей ПанинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Алексей Панин (признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) опубликовал в личном блоге публичное обращение к юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) из-за конкуренции на зарубежной сцене.

Панин попросил Галкина пересмотреть активную рекламу своих концертов в Лимасоле, запланированных на 22—23 октября. По мнению актера, это может негативно повлиять на посещаемость его собственного спектакля, который должен состояться 16 октября на Кипре.

«Если дело так пойдет и дальше, то наш спектакль на Кипре, который должен пройти 16 октября, под угрозой срыва. Макс, побойся бога, пожалей других артистов», — заявил Панин.

Аналогичные сложности, отметил актер, создает выступление Андрея Данилко (он же — Верка Сердючка), который планирует концерты в Праге в те же даты, что и коллектив Панина. Звезда «Жмурок» пожаловался, что Данилко «подложил свинью» в Праге.

В сентябре 2024 года Панина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы и лишил права заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после выхода на свободу.

Согласно материалам уголовного дела, причиной для его возбуждения послужили ряд публикаций в Telegram-канале актера. На данный момент Панин проживает за границей.