Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Спрут» Ремо Джироне умер в возрасте 76 лет

Итальянский актер Ремо Джироне скончался в Монако в возрасте 76 лет
Ремо Джироне
Ремо ДжиронеИсточник: Legion-Media.ru

Итальянский актер Ремо Джироне скончался в Монако в возрасте 76 лет. Об этом сообщает агентство Ansa.

Славу звезде итальянского кинематографа принесла роль мафиози Тано Каридди из сериала «Спрут», с которым сначала сражается комиссар Каттани (Микеле Плачидо), а затем судья Сильвия Конти (Патрисия Милларде).

Всего актер снялся более чем в 50 фильмах, включая голливудские — «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Великий уравнитель 3» Антуана Фукуа.

«Я начинал с роли Раскольникова на сцене в “Преступлении и наказании”. Он выходит за рамки общепринятой морали и убивает процентщицу. Многое из этого персонажа я перенес в Тано Каридди», — рассказывал он в недавнем интервью.

По словам Джироне, он никогда не отказывался от персонажей только потому, что они отрицательные.

«Значимые персонажи, вне зависимости от своих моральных качеств, двигают историю вперед. Сюжет становится сильнее, если у “хорошего” персонажа есть значимый “плохой” антагонист, потому что он создает контраст. Если антагонист неинтересен, история не работает», — рассказывал он.