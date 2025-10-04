Режиссеров из Таиланда могут номинировать на премию «Бриллиантовая бабочка»

«Для Таиланда, где кинематограф пользуется огромной популярностью и где зрители становятся все более открытыми к разнообразным культурным влияниям, “Бриллиантовая бабочка” — это новый способ общения. Российское кино уже давно сочетает в себе глубокое повествование и общечеловеческую привлекательность. Наши фильмы классических режиссеров и современных авторов, исследующих современные реалии, находят отклик далеко за пределами России. С помощью этой премии мы надеемся создать новые возможности для таиландских кинематографистов и зрителей, чтобы по-новому взглянуть на российское и мировое кино», — отметил Томихин.