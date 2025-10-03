В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

56-летнюю звезду фильма «Маска Зорро» запечатлели на турнире по гольфу Alfred Dunhill Links в Сент-Андрусе, Шотландия. Она предстала на полученных снимках с клюшкой и мячом, позируя в синем спортивном наряде, который состоял из куртки и узких брюк. Также артистка надела белые кроссовки и панаму, под которую убрала волосы.