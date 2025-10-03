Зои Блю назвала чудесным совпадением съемки в «Дракуле» Люка Бессона

Сыгравшая роль возлюбленной графа Дракулы в новом фильме Люка Бессона, Зои Блю назвала чудесным совпадением возможность поработать со знаменитым режиссером. О том, как проходили съемки, она рассказала в эксклюзивной колонке для Marie Claire.
Зои Блю — дочь актрисы Розанны Аркетт, которая сыграла одну из главных ролей в первой англоязычной картине Бессона «Голубая Бездна». Когда режиссер пригласил Блю на роль Елизаветы Мюррей в своей новой картине, он и не подозревал, что будет иметь дело с дочерью Аркетт.
«Выяснилось, что я в том же возрасте (29 лет), в каком была моя мама, когда они работали вместе. Так что вся эта история — одно чудесное совпадение, удачная шутка судьбы. “Я дам тебе текст, выучи его до завтра, и мы сделаем пробы”, — предложил он. Люк прилетел с дочерью, она внимательно рассматривала меня с ног до головы, и почему-то именно ее вердикта я ожидала с тревогой. Следующие несколько дней провела с мыслями о том, что не прошла. Когда позвонил Люк, он спросил: “Ты сидишь?” Я напряглась: “А что, надо сесть?” Он сказал: “Да, принцесса Елизавета”. Я буквально рухнула на колени и разрыдалась», — вспоминает Зои Блю.
В картине Люка Бессона Зои Блю исполнила роль Елизаветы, жены графа Влада II Дракулы, и Мины, ее реинкарнации, которую Дракула ждет 400 лет и встречает в XIX веке в Париже. Актриса призналась, что на старте съемок чувствовала тревогу из-за своей неопытности.
«Однако Зои, которая пришла на площадку, и Зои, которая ушла в последний день съемок, — совершенно разные люди», — заявила Блю.
Несмотря на то что фильм посвящен мрачным событиям, на съемках нашлось место фирменному юмору Люка Бессона. Актриса рассказала, что в картине можно заметить ироничные пасхалки: гаргульи и портреты предков героя, выполненные в виде прежних киновоплощений Дракулы — Люка Эванса, Брэда Питта, Гэри Олдмана, Кристофера Ли и Макса Шрека из «Носферату, симфония ужаса».
Фильм «Дракула» вышел в российских кинотеатрах 11 сентября и сразу стал лидером проката. В роли легендарного вампира — Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен»).