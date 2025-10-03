Зои Блю назвала чудесным совпадением съемки в «Дракуле» Люка Бессона

«Выяснилось, что я в том же возрасте (29 лет), в каком была моя мама, когда они работали вместе. Так что вся эта история — одно чудесное совпадение, удачная шутка судьбы. “Я дам тебе текст, выучи его до завтра, и мы сделаем пробы”, — предложил он. Люк прилетел с дочерью, она внимательно рассматривала меня с ног до головы, и почему-то именно ее вердикта я ожидала с тревогой. Следующие несколько дней провела с мыслями о том, что не прошла. Когда позвонил Люк, он спросил: “Ты сидишь?” Я напряглась: “А что, надо сесть?” Он сказал: “Да, принцесса Елизавета”. Я буквально рухнула на колени и разрыдалась», — вспоминает Зои Блю.