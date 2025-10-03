Орландо Блум в соцсетях показал редкое фото своей пятилетней дочери Дейзи. 48-летний актер запечатлел наследницу во время совместного завтрака.
Дейзи сидела за кухонным столом, на котором стояла тарелка с едой. Малышка опустила голову, а звездный отец заснял ее с растрепанными кудряшками.
«Волосы — это все», — подписал кадр звезда «Пиратов Карибского моря».
Дейзи родилась в 2020 году в отношениях Орландо Блума с певицей Кэти Перри. В начале июня 2025 года стало известно, что звезды решили расстаться. Однако они продолжают вместе воспитывать дочь.
Этим летом бывшие супруги вместе с детьми отдыхали в Италии. На одном из кадров, которыми поделился актер, он и его бывшая жена позируют на яхте вместе с детьми. Дейзи сидит на плечах у отца, а мама ее придерживает.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. В 2019-м они обручились, а спустя год у звезд родилась дочь Дейзи. У Блума также есть 14-летний сын Флин от первой жены, модели Миранды Керр.
