Орландо Блум показал редкое фото пятилетней дочери от Кэти Перри

Актер заснял наследницу во время завтрака

Орландо Блум в соцсетях показал редкое фото своей пятилетней дочери Дейзи. 48-летний актер запечатлел наследницу во время совместного завтрака.

Дочь Орландо Блума и Кэти Перри, фото: соцсети
Дочь Орландо Блума и Кэти Перри, фото: соцсети

Дейзи сидела за кухонным столом, на котором стояла тарелка с едой. Малышка опустила голову, а звездный отец заснял ее с растрепанными кудряшками.

«Волосы — это все», — подписал кадр звезда «Пиратов Карибского моря».

Дейзи родилась в 2020 году в отношениях Орландо Блума с певицей Кэти Перри. В начале июня 2025 года стало известно, что звезды решили расстаться. Однако они продолжают вместе воспитывать дочь.

Этим летом бывшие супруги вместе с детьми отдыхали в Италии. На одном из кадров, которыми поделился актер, он и его бывшая жена позируют на яхте вместе с детьми. Дейзи сидит на плечах у отца, а мама ее придерживает.

Кэти Перри и Орландо Блум с детьми
Кэти Перри и Орландо Блум с детьмиИсточник: Соцсети

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. В 2019-м они обручились, а спустя год у звезд родилась дочь Дейзи. У Блума также есть 14-летний сын Флин от первой жены, модели Миранды Керр.

Ранее бывшая жена Орландо Блума раскрыла подробности его разрыва с Кэти Перри. 