Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти вдовы Вячеслава Невинного Нины Гуляевой

Shot: причиной смерти актрисы Гуляевой стала продолжительная болезнь
Нина Гуляева
Нина ГуляеваИсточник: Legion-Media.ru

Стала известна причина смерти народной артистки России и вдовы актера Вячеслава Невинного Нины Гуляевой. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 94-летняя актриса скончалась из-за продолжительной болезни.

Кроме того, продолжает Shot, в 2024 году артистку госпитализировали с сильными болями в животе. Тогда ей диагностировали острый приступ холецистита — воспаления желчного пузыря.

О смерти знаменитости накануне сообщил МХТ им. Чехова. В этом театре актриса сыграла около 60 ролей. Уход актрисы назвали огромной потерей для театра.

Последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

Нина Гуляева также озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорят Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и другие знакомые всем с детства персонажи.

Ранее российский актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года.