Кристина Асмус удивила публику своим преображением

Актриса вышла в свет с новой прической

Кристина Асмус посетила премьеру фильма «Сводишь с ума». Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».

Кристина Асмус, фото: пресс-служба
Кристина Асмус, фото: пресс-служба

37-летняя актриса удивила публику новым образом. Она появилась на мероприятии с длинными волосами. До этого Асмус долгое время ходила с короткой стрижкой. Она признавалась, что была вынуждена отстричь волосы.

«За последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я. Осталась. Без. Волос. У меня выбора не было», — объяснила звезда.

На премьеру Асмус пришла в черной юбке длины миди, топе, пиджаке oversize и в туфлях-лодочках на каблуках. Свой образ она дополнила массивными золотыми серьгами, колье в виде змеи и черной сумкой. Многие обратили внимание на то, что актриса была очень радостной в этот вечер.

Недавно стало известно, что у Асмус появился новый возлюбленный. Она показала, как отдохнула с ним в домике в лесу. Однако других подробностей нового романа звезда «Интернов» не стала раскрывать.

Напомним, Кристина Асмус в 2020 году развелась с Гариком Храламовым после семи лет брака. У юмориста и актрисы есть 11-летняя дочь Анастасия.