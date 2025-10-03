Кристина Асмус посетила премьеру фильма «Сводишь с ума». Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».
37-летняя актриса удивила публику новым образом. Она появилась на мероприятии с длинными волосами. До этого Асмус долгое время ходила с короткой стрижкой. Она признавалась, что была вынуждена отстричь волосы.
«За последний год для разных проектов я красилась раз 50. Плюс начесы, плойки и привет. Я. Осталась. Без. Волос. У меня выбора не было», — объяснила звезда.
На премьеру Асмус пришла в черной юбке длины миди, топе, пиджаке oversize и в туфлях-лодочках на каблуках. Свой образ она дополнила массивными золотыми серьгами, колье в виде змеи и черной сумкой. Многие обратили внимание на то, что актриса была очень радостной в этот вечер.
Напомним, Кристина Асмус в 2020 году развелась с Гариком Храламовым после семи лет брака. У юмориста и актрисы есть 11-летняя дочь Анастасия.