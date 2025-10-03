Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Универа» показала внешность на архивных фото с фразой «золотые нулевые»

42-летняя актриса Наталья Рудова показала внешность на фото нулевых

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала внешность на архивных фото с фразой «золотые нулевые». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

Звезда сериала «Универ» предстала на одном из кадров нулевых годов в черном кожаном корсете и прозрачной синей юбке, сквозь которую просвечивали трусы. При этом она распустила уложенные в спиральные локоны волосы, подвела веки черным карандашом и дополнила образ длинными белыми бусами.

Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

На другом кадре артистка позировала в приталенном мини-платье с абстрактным узором.

«Классное же время было! Как минимум доллар был 30 рублей. Золотые нулевые… (…) Как мы наряжались! Блестки, пайетки, максимально яркие цвета, макияж как в последний раз. Как будто все было выкручено на максимум», — указала в подписи 42-летняя знаменитость.

В июле Наталья Рудова показала откровенные фото с яхты.