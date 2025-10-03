Премьера мультсериала о Чебурашке состоится 25 октября

«Премьера мультсериала состоится 25 октября на семейном телеканале “Солнце” и в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. В новом мультсериале “Чебурашка” от киностудии “Союзмультфильм” в современных аранжировках прозвучат знаменитые песни из классической трилогии мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене», — говорится в сообщении.