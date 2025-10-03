Премьера мультсериала о Чебурашке состоится 25 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новый мультсериал «Чебурашка» выйдет в прокат в онлайн-кинотеатрах и на телевидении 25 октября. В картине прозвучат песни композитора Владимира Шаинского в новых аранжировках, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«Премьера мультсериала состоится 25 октября на семейном телеканале “Солнце” и в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. В новом мультсериале “Чебурашка” от киностудии “Союзмультфильм” в современных аранжировках прозвучат знаменитые песни из классической трилогии мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене», — говорится в сообщении.
По сюжету, герои классической вселенной фильмов Романа Качанова, персонажи нового «Чебурашки», живут в небольшом городке — собирательном образе русских городов, наполненном объектами современной инфраструктуры. Сериал разрабатывается под руководством креативного директора «Союзмультфильма» Марии Савиных и арт-директора студии Юлии Евдокимовой.
Председатель совета директора киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что этот проект — наследник вселенной классических кукольных мультфильмов Качанова.
«Чебурашка — это история о доброте, честности, искренности, ценности маленьких радостей в жизни, которая трогает сердца многих поколений, благодаря новому мультсериалу теперь и самые маленькие зрители могут познакомиться с миром легендарного ушастого героя и его друзей», — приводятся ее слова.
Отмечается, что в этот день выйдет сборник аудиосказок «Чебурашкины переживашки» в сервисе «Звук». Также 1 января 2026 года состоится премьера фильма «Чебурашка 2».