Вдова Вячеслава Невинного Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет

Народная артистка России Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на МХТ им. Чехова.
В этом театре актриса сыграла около 60 ролей. Последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.
«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования», — рассказали коллеги.
Уход актрисы назвали огромной потерей для театра.
Нина Гуляева также озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорят Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и множество других любимых с детства персонажей.
Актриса была вдовой Вячеслава Невинного. Артист ушел из жизни в 2009 году. У Гуляевой и Невинного остался сын Вячеслав Невинный-мл., который пошел по стопам родителей и также служит в МХТ им. Чехова.