Вдова Вячеслава Невинного Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет

«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования», — рассказали коллеги.