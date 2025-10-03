Ричмонд
Вдова Вячеслава Невинного Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет

Народная артистка 70 лет служила в МХТ имени А. П. Чехова
Нина Гуляева
Нина ГуляеваИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Нина Гуляева умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на МХТ им. Чехова.

В этом театре актриса сыграла около 60 ролей. Последними ее спектаклями стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

«Она играла их, не уступая в фантазии и азарте молодым артистам, с которыми щедро делилась секретами мастерства, так же — из рук в руки — полученными когда-то от великих мхатовских стариков. Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования», — рассказали коллеги.

Уход актрисы назвали огромной потерей для театра.

Нина Гуляева также озвучивала фильмы и мультфильмы. Ее голосом говорят Людмила из «Руслана и Людмилы», Буратино, Русалочка и множество других любимых с детства персонажей.

Актриса была вдовой Вячеслава Невинного. Артист ушел из жизни в 2009 году. У Гуляевой и Невинного остался сын Вячеслав Невинный-мл., который пошел по стопам родителей и также служит в МХТ им. Чехова.