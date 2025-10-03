Звезда сериала «Офицеры» впервые за долгое время вышла в свет с сыном

Актриса Екатерина Вуличенко, сыгравшая в сериале «Офицеры», впервые за долгое время вышла в свет с сыном. Звезда приехала с шестилетним Александром в «Москвариум» на показ нового шоу и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
Знаменитость воспитывает мальчика вместе с бизнесменом Маратом Гуданаевым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2017 году.
У звезды также есть 18-летняя дочь от бизнесмена Дениса Трифонова. Актриса рассталась с ним после девяти лет брака. Звезда отвечала журналистам, что никогда и ничего не будет говорить плохого об отце своего первенца. Однако актриса заявляла, что развод — ужасное событие, даже если все проходит мирно, без скандалов.
Артистка признавалась подписчикам, что переживала, как дочь воспримет ее нового возлюбленного. Однако у Софьи сложились хорошие отношения с отчимом. По воспоминаниям актрисы, девочка так полюбила Марата, что в детстве даже мечтала выйти за него замуж. Вуличенко благодарила супруга за грамотный подход к ее ребенку. Звезда отмечала, что не смогла бы создать семью с Гуданаевым, если бы он не принял дочь.
Ранее звезда «Глухаря» показала одного из своих сыновей-тройняшек.