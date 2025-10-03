Звезда сериала «Офицеры» впервые за долгое время вышла в свет с сыном

Артистка признавалась подписчикам, что переживала, как дочь воспримет ее нового возлюбленного. Однако у Софьи сложились хорошие отношения с отчимом. По воспоминаниям актрисы, девочка так полюбила Марата, что в детстве даже мечтала выйти за него замуж. Вуличенко благодарила супруга за грамотный подход к ее ребенку. Звезда отмечала, что не смогла бы создать семью с Гуданаевым, если бы он не принял дочь.