Агата Муцениеце рассказала, сколько набрала за беременность

На ранних сроках беременности Муцениеце, получив одобрение врача, активно занималась бегом. Однако сейчас актриса призналась, что у нее совершенно нет энергии для физических нагрузок. Она также отметила, что не придерживается строгих диет из-за лени, но ощущает, что из-за давления на желудок ей трудно есть большие порции, а любая избыточная еда вызывает изжогу. Наиболее сильный аппетит актриса испытывала во втором триместре, когда ей хотелось разнообразных сладостей и выпечки. В первом же триместре она испытывала непреодолимое желание есть мясо, в том числе в сыром виде и в виде стейков и котлет, несмотря на рекомендации врачей.