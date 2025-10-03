Ричмонд
Отец Мэгги Боу ответил на слухи о романе дочери с мужем Николь Кидман

Некоторые считают, что гитаристка стала причиной расставания музыканта и актрисы
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Rex / Fotodom.ru

Чак Боу, отец гитаристки Мэгги Боу, прокомментировал слухи о романе дочери с Китом Урбаном, мужем Николь Кидман. Недавно появились новости, что музыкант закрутил роман с 25-летней гитаристкой из своей группы, после чего захотел развестись с женой.

Боу признался, что не знает ничего о романе дочери с Урбаном. Он предполагает, что у Мэгги рабочие отношения с музыкантом.

«Я ничего об этом не знаю, кроме того, что она играет на гитаре у него. Это больше связано с музыкой, чем с отношениями», — рассказал мужчина изданию Daily Mail.

Однако Урбан подогрел слухи о романе с девушкой после того, как на одном из концертов заменил в песне The Fighter, посвященной Кидман, слова. Он обратился к Мэгги.

Музыкант заменил оригинальную строчку «Когда они попытаются добраться до тебя, детка, я буду твоим бойцом» на новую: «Когда они попытаются добраться до тебя, Мэгги, я буду твоим гитаристом».

Кроме того, на сайте TMZ появились кадры с апрельского выступления 57-летнего певца в Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В ролике Урбан исполняет этот же трек.

Когда артист запел «Я был рожден, чтобы любить тебя», он указал на Мэгги и многозначительно посмотрел в ее сторону. Затем девушка присоединилась к выступлению и спела вместе с Урбаном. В конце номера они обнялись.

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. У них две дочери — 17-летняя Сандэй и 14-летняя Фейт.

Ранее стало известно, что муж Николь Кидман может потерять миллионы долларов в случае измены актрисе. 