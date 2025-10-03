Звезда «Один дома» стал инвалидом

Артист рассказал, что инсульт случился в 2012 году. В тот день он пришел на массаж и не подозревал, что что-то не так. По словам актера, тревогу забил массажист, который настоял на том, чтобы вызвать скорую. Артист посчитал это «глупостью», однако прибывшие медики объяснили серьезность ситуации.