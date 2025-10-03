Одним из ключевых мест стал Эдинбург: здесь команда Гильермо дель Торо работала на знаменитом проспекте Royal Mile, где старинные здания с двух сторон улицы создают атмосферу, идеально подходящую для готической истории. Дух Шотландии чувствуется и в других сценах: значительная часть материала была отснята в Глазго — там в центре внимания оказался величественный средневековый Кафедральный собор, а также в суровых и живописных пейзажах Гленко, расположенного в Шотландском нагорье.