Зрителей ждет один из самых ожидаемых хоррор-проектов этого года — новое видение классического романа Мэри Шелли. Премьера «Франкенштейна» состоится уже осенью 2025 года. В этой статье мы собрали все, что известно о будущем фильме: точную дату выхода, места съемок, актерский состав и то, каким будет сюжет современного переосмысления легендарной истории о докторе Франкенштейне и его создании.
Когда выйдет фильм «Франкенштейн»: последние новости
«Франкенштейн» (2025) — фильм ужасов Гильермо дель Торо, основанный на знаменитом готическом романе Мэри Шелли. Мировая премьера картины состоялась 30 августа 2025 года на Венецианском кинофестивале. Широкая аудитория сможет увидеть его совсем скоро — с 7 ноября 2025 года, когда лента станет доступна на Netflix.
Где проходили съемки фильма «Франкенштейн» (2025)
Съемки фильма «Франкенштейн» (2025) проходили в Шотландии, Англии и Канаде.
Одним из ключевых мест стал Эдинбург: здесь команда Гильермо дель Торо работала на знаменитом проспекте Royal Mile, где старинные здания с двух сторон улицы создают атмосферу, идеально подходящую для готической истории. Дух Шотландии чувствуется и в других сценах: значительная часть материала была отснята в Глазго — там в центре внимания оказался величественный средневековый Кафедральный собор, а также в суровых и живописных пейзажах Гленко, расположенного в Шотландском нагорье.
Съемочная группа работала и в Англии. В Лондоне для некоторых эпизодов использовались миниатюрные модели и масштабные декорации, дополненные современными визуальными эффектами. Отдельного внимания заслуживает Бургли-хаус в Линкольншире — роскошное поместье XVI века, которое органично вписалось в визуальный стиль картины, добавив ей исторической глубины.
Не менее важную роль сыграли канадские локации. Торонто стал одним из главных производственных центров проекта: здесь снимали в павильонах Cinespace Studios, на территории Университета Торонто, а также в пригородах Норт-Йорк и Маркхам. Для создания ледяных, завораживающих пейзажей команда отправилась в Альберту — гора Фортресс-Маунтин стала местом, где была воссоздана арктическая красота, играющая важную роль в сюжете.
Кто снимается в фильме Франкенштейн
В картине сыграют как уже известные голливудские звезды, так и молодые артисты. Рассмотрим подробнее актерский состав.
Оскар Айзек — Виктор Франкенштейн, учёный, бросивший вызов законам природы.
Джейкоб Элорди — монстр, созданный Виктором и ставшее главным испытанием для него.
Миа Гот — Элизабет Лавенца, возлюбленная Франкенштейна, символ его человеческой привязанности.
Кристоф Вальц — Хенрих Харландер, дядя Элизабет, связанный с экспериментами Виктора.
Чарльз Дэнс — Леопольд Франкенштейн, строгий отец Виктора, оказывающий влияние на его судьбу.
Дэвид Брэдли — Слепец, персонаж, раскрывающий тему человечности и восприятия монстра.
Ралф Айнесон — профессор Кремпе, наставник Виктора в молодости.
Содержание фильма «Франкенштейн»
В интерпретации Гильермо дель Торо история Виктора Франкенштейна превращается в визуально богатую и эмоционально насыщенную драму. Виктор — амбициозный и своенравный учёный — ставит перед собой задачу, которая превышает границы человеческого: он хочет дать жизнь тому, что давно умерло. В ходе серии экспериментов ему удается оживить тело, но триумф оборачивается катастрофой: последствия такого вмешательства оказываются непредсказуемыми и ужасными.
Созданное существо, напоминая одновременно творение и жертву, начинает задаваться вопросами своего существования и обретает сознание, но сталкивается с враждебностью и страхом со стороны окружающих. Оно превосходит просто «монстра» — его мотивации включают потребность быть понятым и принятым. И когда отношения между создателем и созданием обостряются, монстр начинает охоту на Виктора.
Фильм также раскрывает семейные и внутренние конфликты Франкенштейна: взаимоотношения с отцом, смерть матери в детстве и тень брата создают эмоциональный слой, который делает противостояние не просто научным, а глубоко человеческим.