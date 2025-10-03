Ричмонд
Беременная Агата Муцениеце встретилась с бывшим возлюбленным

Иван Чуйков показал совместное фото с актрисой

Агата Муцениеце недавно встретилась со своим бывшим возлюбленным Иваном Чуйковым. Телеведущий в личном блоге разместил совместное фото с актрисой.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Иван Чуйков, фото: соцсети

Звезда фильма «Тур с Иванушками» позировала в черном облегающем платье без бретелей, с локонами и ярким макияжем. 36-летняя актриса продемонстрировала свой живот, приложив к нему руки. Чуйков встал напротив звезды и повторил ее позу.

«Один человек на этой фотографии очень любит пельмени!» — написал ведущий.

Одна из подписчиц обратила внимание Чуйкова на то, что он упустил Муцениеце.

«Эх, Ванька, какую девушку упустил, но Петр — достойный ее мужчина. Молодец, Агата», — написала женщина.

Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)

«Эх, Агатка, такого парня упустила, ну ничего», — ответил ей телеведущий.

Другая подписчица поинтересовалась, какие все же были отношения у звезд.

«Ребята, вы реально целовались ради пиара? Еще до беременности Агаты. Пишу без подколов, просто так и не поняла, что это было между вами».

«Все во имя любви», — ответил Чуйков.

Напомним, Иван Чуйков и Агата Муцениеце встречались в 2024 году. Они вместе участвовали в романтических фотосессиях, приходили на мероприятия, а на премии RU.TV звезды поцеловались прямо на сцене.

Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

После расставания с телеведущим актриса начала строить отношения с музыкантом Петром Дрангой. В конце августа 2025 года Муцениеце вышла за него замуж. У супругов скоро должна родиться дочь.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце официально поменяла фамилию.