44-летняя «ангел» Victoria's Secret в нижнем белье станцевала на берегу океана

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио станцевала на берегу океана. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость в белых трусах и свитере. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В кадре она станцевала на берегу океана.
Накануне звезда показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.
«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
