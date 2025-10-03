Ричмонд
Ирина Гринева пожаловалась, что ее дочь отказались снимать в рекламе

Актриса сообщила, что ее дочь провалила пробы в рекламу
Ирина Гринева
Актриса Ирина Гринева пожаловалась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь отказались снимать в рекламе. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Василиса пробовалась на роль, но утвердили другую девочку. Знаменитость не поняла, по каким критериям проводился отбор.

«Пробы на рекламу. Нужно было обрадоваться подарку. Для меня это лучшие пробы. Утвердили толстую девочку, не особо умевшую радоваться на экране. Тогда я решила, что Василиса будет играть на пианино, там все предельно ясно — бери правильно ноты», — отметила артистка, показав видео.

Знаменитость воспитывает дочь вместе с фигуристом Максимом Шабалиным. Актриса на девять лет старше супруга. Знаменитость рассказывала в интервью, что сначала не восприняла ухаживания молодого спортсмена всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала. А в 2010 году артистка официально вышла замуж за чемпиона.

Звезда в 40 лет стала матерью. Гринева признавалась, что очень хотела ребенка и вымаливала его у бога. По словам знаменитости, рождение дочери полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.

Ранее дочь актрисы Гриневой и фигуриста Шабалина отпраздновала день рождения в Париже.