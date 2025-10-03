Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Шип рассказал о работе с Данилой Козловским: «Он здорово помог мне»

Артист Black Star Егор Шип признался, что был горд сниматься с Козловским

Артист лейбла Black Star Егор Шип рассказал о работе с актером Данилой Козловским в детективном триллере «Бар “Один звонок”». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

«Горд был сниматься рядом с Данилой Валерьевичем, он здорово помог мне на площадке, мне хотелось выкладываться на 200% рядом с ним! На репетиции Данила читал со мной сценарий, чтобы мы оба нашли общую волну и влились в атмосферу сериала», — поделился Егор Шип.

Он также признался, что получил удовольствие и от работы с актером Каем Гетцем, известным по проектам «Гром: Трудное детство» и «Пророк»:

«То, как работает Кай, мне тоже очень понравилось, видно, что парень в своей тарелке и у него получается делать свое дело с душой».

Блогер дебютировал в детективном триллере «Бар “Один звонок”», который вышел на KION 1 октября. В нем артист лейбла Black Star сыграл блогера — одного из посетителей таинственного заведения, в котором можно позвонить на тот свет взамен на раунд в «русскую рулетку». Режиссером проекта выступил Сергей Филатов.

Ранее о работе с Данилой Козловским рассказал Леонид Ярмольник.