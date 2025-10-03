Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат оценил права названой дочери Веры Васильевой на наследство актрисы

Адвокат Бенхин: оспорить завещание актрисы Васильевой будет сложно
Вера Васильева, 2013 год
Вера Васильева, 2013 годИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат Александр Бенхин оценил права названой дочери актрисы Веры Васильевой на наследство актрисы. Специалиста цитирует aif.ru.

После кончины знаменитости в 2023 году ее квартира и дача по завещанию достались Дарье Милославской — женщине, с которой звезда познакомилась около 20 лет назад и с которой у нее завязались родственные отношения. Бенхин уточнил, смогут ли другие родственники актрисы оспорить завещание.

«С юридической точки зрения, в завещании можно указать любого человека, будь то друг, сосед или гражданский супруг. Если документ составлен корректно, этот человек признается наследником по завещанию», — сказал он.

Для того, чтобы этот документ был действительным, продолжил Бенхин, важно соблюсти несколько условий: дееспособность завещателя и добровольность составления завещания, наличие нотариальной подписи, соответствие завещания всем требованиям закона.

Если все эти условия соблюдены, то через шесть месяцев после открытия наследства лицо, указанное в завещании, вступает в права наследования, даже если оно не является родственником. Оспорить такое завещание родственникам будет крайне сложно, добавил адвокат.

В ситуации с Верой Васильевой все условия были соблюдены, и «названая дочь» является единственной законной наследницей актрисы.

Известно, что после кончины звезды Дарья Милославская не только вступила в права наследства, но и исполнила ее последнюю волю, распорядившись личными вещами актрисы: передала ее украшения коллегам по Московскому академическому театру сатиры.

Ранее сообщалось, что у Ивана Краско не осталось имущества перед смертью.