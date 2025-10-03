Адвокат оценил права названой дочери Веры Васильевой на наследство актрисы

После кончины знаменитости в 2023 году ее квартира и дача по завещанию достались Дарье Милославской — женщине, с которой звезда познакомилась около 20 лет назад и с которой у нее завязались родственные отношения. Бенхин уточнил, смогут ли другие родственники актрисы оспорить завещание.