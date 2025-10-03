Венсан Кассель пришел на модный показ с возлюбленной моложе него на 30 лет

Голливудский актер Венсан Кассель вышел в свет с возлюбленной Нарой Баптистой, которая на 30 лет моложе него. Пара приехала в Париж на показ новой коллекции бренда Schiaparelli. Модель поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Искусство в чистом виде», — оценила шоу знаменитость.
Об отношениях актера с Баптистой стало известно в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с молодой моделью, однако пара не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что влюбленность артиста скоро пройдет и он расстанется с девушкой, но этого не произошло.
7 января 2025 года модель родила сына Каэтано от Касселя. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым. У него есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.
