Актер Игорь Лифанов снялся со своей 30-летней дочерью

Звезда российских боевиков Игорь Лифанов снялся со своей 30-летней дочерью, которая пошла по его стопам. Актриса Анастасия Лифанова позировала в наряде, обнажившем ее грудь. Артистов раскритиковали в соцсетях за такую фотосессию.
«Это кто? Жена, любовница?», «Не подумала бы, что это дочка», «Такой откровенный образ у дочери», «Странная фотосессия», «Ну вот никогда не догадаешься, что это отец с дочерью», «Слишком», «Вульгарно», «Неуместный наряд у дочери. Слишком откровенный», «Красивая пара… Но оказывается, это дочь», — высказались пользователи Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Дочь артиста родилась в его втором браке с коллегой Татьяной Аптикеевой. Супруги прожили в браке 13 лет.
В 2003 году Лифанов познакомился в клубе со студенткой Еленой Косенко. Актер признавался в интервью, что с первого взгляда влюбился в 21-летнюю девушку. Артист на тот момент был женат на Аптикеевой, но сразу рассказал законной супруге о чувствах к другой. Актеры расстались, несколько лет скрывая развод от дочери. В 2011 году Косенко забеременела, и Лифанов официально зарегистрировал с ней отношения. А 5 февраля 2012 года у пары родилась девочка Алиса.