Актер Игорь Лифанов снялся со своей 30-летней дочерью

В 2003 году Лифанов познакомился в клубе со студенткой Еленой Косенко. Актер признавался в интервью, что с первого взгляда влюбился в 21-летнюю девушку. Артист на тот момент был женат на Аптикеевой, но сразу рассказал законной супруге о чувствах к другой. Актеры расстались, несколько лет скрывая развод от дочери. В 2011 году Косенко забеременела, и Лифанов официально зарегистрировал с ней отношения. А 5 февраля 2012 года у пары родилась девочка Алиса.